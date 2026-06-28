وزير خارجية باكستان يبحث مع كايا كالاس المفاوضات الأمريكية الإيرانية

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم / الأحد/، الوضع الإقليمي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وذلك في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم، أن كايا كالاس "أعربت عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة بقاء قنوات التواصل مفتوحة".

واستعرض كل من وزير الخارجية إسحاق دار وكالاس "الوضع الإقليمي المتطور بسرعة". وأفادت الوزارة الباكستانية بأن كالاس "ثمنت جهود باكستان الصادقة التي تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد، إلا أنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وشددت على ضرورة بقاء قنوات التواصل مفتوحة".

كما أطلع دار، المسؤولة الأوروبية على "الجهود الدبلوماسية المستمرة" التي تبذلها باكستان، مؤكداً على "ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار".