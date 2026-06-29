عن العاملين وتملك الأجانب.. النقل تكشف حقيقة التصريحات المتداولة بشأن السكك الحديد

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن قيام عدد من صفحات الفيس بوك المغرضة خلال اليومين الماضيين بإعادة نشر تصريحات سابقة للفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل خلال الفترة الأولى لتوليه حقيبة النقل على أنها تصريحات حديثة تم الإدلاء بها هذه الأيام عن مرفق السكك الحديثة والعاملين به وذلك بهدف اثارة البلبة ونشر الشائعات وتقديم معلومات مغلوطة ، وتضليل الرأي العام .

حيث توضح وزارة النقل الحقائق التالية :

أولاً:



التصريحات التي روجتها الصفحات المغرضة هي " لم أجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد تم تقديم كافة أنواع الدعم لهم للعمل علي النهوض بهيئة السكة الحديد ، و أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيتم الإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام"

رد الوزارة:



تؤكد وزارة النقل أن هذه التصريحات قد صدرت خلال الفترة الأولى لتولي الفريق مهندس وزير النقل على هامش توقيع احد عقود تحديث وتطوير نظم الإشارات بأحد خطوط السكك الحديدية ( نجع حمادي / الأقصر) وأنه جاء في نفس التصريحات مايلي " "أنه منذ أن شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة وأنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري و أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر علي معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته وخاصة وأن الدولة قد وفرت كافة الإمكانيات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت علي صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة وأنه علي كافة القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل علي مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له ، و أنه في حالة إستمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالإستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي الهام.

وأنه مع استعراض نص تصريحات الوزير آنذاك يتضح أنها كانت بهدف تحفيز العاملين بالسكة الحديد وكل العاملين بقطاعات النقل خاصة وأن وزير النقل قد تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تطوير السكة الحديد سيكون من خلال سواعد أبنائها المخلصين لتكون في طليعة الهيئات بالدولة وهو ما أتضح بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية والتي شهد المرفق تطورا كبيرا وتحسنا كبيرا في الخدمات المقدمة في كافة قطاعاته وأن هذا التطور أصبح ملموسا على أرض الواقع لدى كافة المواطنين.

ثانيا:



ورد بهذه الصفحات المغرضة و التي قامت بنشر هذه التصريحات على أنها تصريحات حالية لوزير النقل قد أدلي بهذه التصريحات بهدف تملك وتمكين ودمج وتشغيل الأجانب داخل مؤسسات الدولة.

رد وزارة النقل :



هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة والمقصود بها نشر معلومات مغلوطة لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام حيث أكدت الوزارة مراراً وتكراراً أن جميع مرافق وقطاعات النقل لم ولن تكون للبيع وأنها ملك للشعب المصري وأن الوزارة تقوم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري في مجال الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة فقط في عدد من قطاعات النقل ومنها عدد من قطاعات السكك الحديدية مع احتفاظ الوزارة بملكيتها لتلك القطاعات والمرافق وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة ونقل الخبرات وتحقيق عائد أكبر يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وأنه على سبيل المثال فقد تم التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات التي لم تحقق النتائج المرجوة والمساهمة في زيادة دخل الهيئة كالتالي :

-قيام تحالف«الغرابلى و "ثرى إيه إنترناشيونال" بإدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية بالتنسيق والتعاون مع قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية ومن خلال مهندسين و عمال مصريين.

-قيام شركة ابيلا مصر بإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم بالتنسيق والتعاون مع قطاع عربات النوم بالسكك الحديدية ومن خلال مهندسين و عمال مصريين.

وكذلك التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوطين عدد من الصناعات لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم التصدير للخارج ودعم الاقتصاد القومي فعلى سبيل المثال تم التعاون مع كل من :

-شركة Colay الأسبانية لإنشاء مصنع Colay مصر لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر ، بأيدي العمال والمهندسين المصريين .



--فويست البين النمساوية لإنشاء مصنع فويست البين مصر لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بأيدي العمال والمهندسين المصريين بورش العباسية.

-الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك - NERIC) بشرق بورسعيد لإنتاج الوحدات المتحركة بأيدي العمال والمهندسين المصريين .

ثالثا :



منذ أن تشرف الفريق مهندس كامل الوزير بتولي حقيبة وزارة النقل وجميع مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات مصرية وطنية في كافة المجالات كالآتي :

- مترو الأنفاق : ولأول مرة في مصر تعاقدت وزارة النقل مع خمسة شركات مصرية وطنية لتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق وهم ( أوراسكوم – حسن علام – المقاولون العرب – كونكورد – بتروجيت ).

- المونوريل(شرق وغرب النيل ) :يتم تنفيذهما بواسطة تحالف مصري فرنسي يضم (اوراسكوم والمقاولون العرب والستوم)حيث يتم تنفيذ الأعمال المدنية (المسار والمحطات ) بواسطة الشركات المصرية وتقوم شركة الستوم بتنفيذ الأنظمة وتوريد الوحدات المتحركة كما تم التعاون بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والستوم في إدارة وتشغيل المونوريل.

-شبكة القطار الكهربائي السريع :

1 - الأعمال الكهروميكانيكية لشبكة القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذها بواسطة تحالف بقيادة شركة سيمنز الألمانية ( سيمنز الألمانية – أوراسكوم – المقاولون العرب – السويدي ) ويتم توريد الأنظمة والوحدات المتحركة من سيمنز الألمانية.

2- الخط الأول : يتم تنفيذ المحطات بواسطة عدد 16 شركة من شركات المقاولات المصرية بالإضافة إلي عدد 256 شركة مصرية لتنفيذ المسار والجسور وكباري المسار والبرابخ.

3 - الخطين الثاني والثالث : يتم تنفيذ المحطات بواسطة عدد 26 شركة من شركات المقاولات المصرية بالإضافة إلي عدد 325 شركة مصريه لتنفيذ المسار والجسور وكباري المسار والبرابخ .

وتوفر شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنفيذ المشروع ، 15 ألف فرصة عمل أثناء التشغيل والصيانة.

-القطار الكهربائي الخفيف LRT

تقوم عدد 13 شركة مصرية وطنية بتنفيذ أعمال المحطات وعدد 13شركة مصرية وطنية لتنفيذ أعمال كباري المسار والجسور(بالمراحل الاربعة للمشروع ) ويتم تركيب الانظمة وتوريد الوحدات المتحركة من شركة افيك الصينية.

-مجال السكك الحديدية :

تقوم نحو 21 شركة وطنية مصرية بتنفيذ مشروعات السكك الحديدية علي مستوي الجمهورية.

-مجال المواني البحرية :

تقوم نحو 229 شركة مصرية وطنية بتنفيذ مشروعات وزارة النقل بالموانئ المصرية.

-مجال الطرق والكباري :

تقوم نحو 600 شركة وطنية مصرية بتنفيذ مشروعات الطرق والكباري والمحاور علي مستوي الجمهورية

وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي يتم ترويجها عبر هذه الصفحات المغرضة والتي تهدف إلى إحداث بلبلة للرأي العام وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.