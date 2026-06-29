قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29 يونيو 2026
مواعيد مباريات اليوم 29-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
استشهاد فلسطينيين بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية
بدر عبد العاطي: مصر ثابتة في دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
في طريق العمل.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء
انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإيرانية العمانية المشتركة بشأن مضيق هرمز
بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.. الذهب يهبط مع صعود النفط عالميا
منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 لكأس العالم
إصابة 13 شخصًا في زلزال بقوة 5.5 درجة بالصين
الاحتلال يواصل خروقاته.. ومصادر إسرائيلية: لم ينسحب بعد من أي موقع بلبنان
ألمانيا تصطدم بطموح باراجواي.. الماكينات تبحث عن استعادة المجد في مواجهة لا تقبل المفاجآت بمونديال 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسقف حلوان والمعصرة يترأس القداس العام.. ويؤكد: الكلمة تكشف ما في القلب

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

ترأس الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، وسط مشاركة من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، والشعب.

خلال الصلاة، تولى نيافته hتمام سر المعمودية لأحد أبناء الإيبارشية.

صلاة القداس الإلهي 

وألقى نيافته عظة القداس مستندًا إلى قراءة إنجيل اليوم (مت١٢)، حيث استخلص منها مجموعة من التوجيهات الروحية والعملية التي تمس واقع الأسر والخدام، وتلخصت في النقاط التالية:
• حذر نيافته من محاولات إبليس المستمرة لزرع الشقاق والتفريق بين الزوجين، أو داخل الأسرة الواحدة، أو بين الخدام في الكنيسة، مؤكدًا أن السعي للانقسام ينفذ مشيئة الشرير، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على سلام البيوت والكنائس.
• توقف نيافته عند عبارة "فَرَأَى يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ"، واصفًا إياها بالمهيبة والمخيفة، حيث تذكرنا بأن الله لا يحكم على السلوك الظاهري فقط، بل يفحص الأفكار الخفية، مما يتطلب نقاوة مستمرة للفكر والقلب.
• أوضح الأنبا ميخائيل أن عدم الغفران في هذه الخطية ينبع من إصرار الإنسان على رفض عمل الروح القدس، والتوبة، والمقدسات كالتناول، وبالتالي يغلق المرء بنفسه باب الخلاص بمقاومة الصوت الإلهي.
• أشار إلى أن كلام الإنسان يعكس مكنون قلبه؛ فالإنسان الصالح يفيض بكلام يبني ويشجع، بينما الشرير ينعكس شر قلبه على تصرفاته وألفاظه.
• كما شدد على خطورة الكلمات التي تبطل العمل الروحي وتدين الآخرين، مستشهدًا بآية الإنجيل: "إِنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ بَطَّالَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا النَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ الدِّينِ. لأَنَّكَ بِكَلاَمِكَ تَتَبَرَّرُ وَبِكَلاَمِكَ تُدَانُ"

اختتم الأنبا ميخائيل عظته بدعوة الحضور لمراجعة أفكارهم وكلماتهم لتكون مبنية ومقدسة، ومفرحة لقلب الله، مؤكدًا التزام الراعي بالصلاة الدائمة من أجل رعيته لكي تحيا في طهارة وبر.

وعقب الانتهاء من صلاة القداس الإلهي، حرص نيافته على التقاء أبناء الإيبارشية؛ حيث عقد معهم جلسات خاصة للاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم شؤونهم وحياتهم الروحية والاجتماعية في إطار دور الكنيسة الرعوي والأسري.

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان إيبارشية حلوان القداس الإلهي الكهنة الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بعد قرار الرئيس السيسي بشأن المعاشات.. من يحصل على 2500 جنيه زيادة؟

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

محمد صلاح

طلب عاجل من محمد صلاح لهيثم حسن في جلسة خاصة بمعسكر منتخب مصر.. تعرف عليه

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

حسام حسن

محامي حسام حسن يعلن تقدمه ببلاغ ضد مدحت العدل

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أرشيفية

لا توجد حالات جديدة.. الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته

أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

الولايات المتحدة

مسؤول أمريكي ينفي ما تردد بشأن تعليق المحادثات بين واشنطن وطهران

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد