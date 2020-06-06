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تعليم

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

السبت 06/يونيو/2020 - 07:23 ص
نتيجة الصفين الاول
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020.

حيث كتبت وزارة التربية والتعليم رسالة لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، على موقعها الرسمي على الانترنت عبر هذا الرابط     ( https://thaneduone.emis.gov.eg/ ) ، نصها كالتالي : "انتظروا اعلان نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مؤشرات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 ، تؤكد أن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد للأسئلة وتفاعلوا معه بالشكل المطلوب.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، ما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.

وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وتم تصحيحه إلكترونيًا.
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