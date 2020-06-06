علاء جثة هامدة فوق السطح.. حكاية شاب تخلص من حياته شنقا بـ قليوب

لم يجد علاء طريقة لمواجهة مشاكله وحالته النفسية سوى التخلص من حياته والإنتحار شنقا للهروب من متاعب الحياة.





ظل علاء يبحث عن فرصة عمل يأس من حياته فى ظل ظروف الحياة صعبة ومتطلبات الحياة الا انه لم يستطيه حتى اصيب بحالة من الاكتئاب وانتهى المشوار بالتخلص من حياته والانتحار.









علاء عامل باليومية من قرية ميت نما بقليوب بمحافظة القليوبية كان مثل أي شاب يحلم بالمستقبل فكافح واشتغل ولكن الظروف الحالية حالت دون تحقيق احلامه حتى اصيب بحالة نفسية فقرر الانتحار





جلس علاء مع أسرته وبعد أن استغرقوا في نومهم صعد الى سطح المنزل حتى لايشعر به احد وقام باستخدام حبل غسيل وشنق نفسه.

من ناحية اخرى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.





وتلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارا من العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة علاء الدين م ع 29 سنة عامل مقيم ميت نما مركز قليوب وانتحاره شنقا.





وتبين من المعاينة أنه الجثة معلقة بحبل مثبت بين جدارين أعلى سطح العقار محل سكنه المتوفى ولم يستدل على سبب الوفاة.





بسؤال شقيقه عامل مقيم ذات الناحية قرر أن شقيقه يخضع للعلاج من مرض الاكتئاب منذ فترة ولم يشتبه جنائيا في الوفاة واخطرت النيابة فتولت التحقيق.