هكذا وجهت أكاديمية البحث العلمي توعيتها لطلاب جامعة الطفل

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن جامعة الطفل هو برنامج يعد واحد من أنجح تجارب برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد تم تطبيقه فى 15 جامعة مصرية.

وأشار لـ "صدى البلد" إلى أن جامعة الطفل التابعة لبرامج الأكاديمية، تعرض لطلابها معلومات للتعرف على فيروس كورونا تتناسب مع فئاتهم العمرية من خلال فيديو حول فيروس كورونا للتعرف عليه وطرق الوقاية منه.



واوضح أنه تم نشر الفيديو عبر قناة أكاديمية البحث العلمي عبر موقع يوتيوب ومن ثم تم نشره إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن جامعة الطفل تواصل أنشطتها من خلال برنامج وجدول أنشطة يتابعه القائمين على البرنامج ، حيث أن جميع أنشطة الأكاديمية خلال هذه الفترة تقام افتراضيا.





ويمكن مشاهدة الفيديو وهو مناسب جدا للأطفال والكبار عبر هذا الرابط:

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=64m6gL3EwTU ".





وكان قد اكد الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية أسقبلت مقترح النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالترحيب ، والذي تضمن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب، والذي وجه لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.



وأضاف "صقر" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال قبول وزارة الشباب المقترح سيتم تنفيذه على الفور ، مشيرا إلى أن ما عطل الأكاديمية عم مناقشته وتطبيقه أزمة أنتشار فيروس كورونا المستجد.





