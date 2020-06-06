فيديوجراف.. مشروب الشيح في مدغشقر يتسبب في إقالة وزيرة التعليم

بعد تفشي فيروس كورونا في معظم بلدان العالم حاولت العديد من البلاد البحث عن لقاح او علاج لمواجهة المرض واتجهت لاستخدام بعض المشروبات الطبيعية للقضاء على المرض ومن ابرز هذه البلدان هي دولة مدغشقر الذي قرر رئيسها الاعلان عن تناول مشروب الشيح العشبي كعلاج لفيروس كورونا .
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طالبت وزيرة التعليم بمدغشقر تحلية مشروب الشيح عن طريق استيراد كمية من المصاصات المحلاة لتخفيف مرارة المشروب على طلبة المدارس ولكن هذا الطلب تسبب في اقالتها من منصبها .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اقالة وزيرة التعليم بمدغشقر بسبب مشروب الشيح العشبي من خلال الفيديوجراف التالي.