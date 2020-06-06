2 مليون دولار لتحلية العلاج.. إقالة وزيرة في مدغشقر بسبب المصاصات ومشروب كورونا

أقيلت وزيرة التعليم في مدغشقر بعدما طلبت من الحكومة شراء "مصاصات" أو سكاكر بشكل عام، بقيمة 2.2 مليون دولار لأطفال المدارس، وذلك لتحلية المشروب المحلي الذي يعتبره رئيس البلاد علاجا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت ريجاسوا أندريامانانا إن التلاميذ سيحصلون على 3 مصاصات أو قطع حلوى لكل منهم لإخفاء المذاق "المرير" لعلاج عشبي لم يتم اختباره لفيروس كورونا، إلا أن الخطة ألغيت بعد اعتراض من رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





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وألغيت الطلبية بعدما تسببت في غضب سكان الجزيرة التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، ورغم مدافعة الوزيرة عن خططها، إلا أنها أقيلت دون النظر في مبرراتها.





كان رئيس مدغشقر أعلن عن مشروب مستخرج من عشبة "الشيح" قائلا إنه فعال أمام فيروس كورونا، زاعما أنه يشفي من مرض "كوفيد-19" خلال 10 أيام.





في وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من استخدام المشروب العشبي الذي أعلنت عنه مدغشقر كعلاج على نطاق واسع للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة عدم اعتماد المشروب الذي لم يخضع للاختبار كعلاج والاستمرار في غسل اليدين ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.



