بالأوف شولدر.. لاميتا فرنجية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

View this post on Instagram

Photo @slimi7 . . . #dgshoes #dgbeauty #offwhite #moschino #dg #sneakers #calvinklein #beauty #moda #dgwomen #ysl #domenicodolce #stefanogabbana #parfum #tomford #moncler #balmain #dolcegabbanacommunity #luxurylifestyle #lacoste #lamore #vogue #supreme #shopping #carolinaherrera #hugoboss #lamoda #brand #dgbag #dgdna