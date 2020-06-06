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مرأة

بالأوف شولدر.. لاميتا فرنجية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

السبت 06/يونيو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة لها  بالأبيض والأسود عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت لاميتا فرنجية مرتدية فستان بتصميم الأوف شولدر، يبرز جمالها، كما نسقت معها وضع الـ"سكارف" باللون الأسود على اليد بطريقة كاجوال.

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واستكملت إطلالتها بحمل حقيبة متوسطة الحجم، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي يكشف عن قوامها الرشيق.

وارتدت لاميتا فرنجية بعض الاكسسوارات الأنيقة كالأقراط في الأذن، وبعض السلاسل في الرقبة.

وتركت خصلات شعرها منسدلا بطريقة ناعمة على الكتف.

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