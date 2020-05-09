AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كاش مايوه.. لاميتا فرنجيه تبهر متابعيها على شاطئ البحر

السبت 09/مايو/2020 - 07:57 م
لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

لاميتا ظهرت في الصورة على شاطئ البحر وهي ترتدي كاش مايوه، ونظارة شمس، وتركت شعرها الأسود منسدلا للخلف بطريقة مميزة.

أما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل منزلها.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها.. شاهد

لاميتا فرنجية تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور

بفستان قصير.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فى حمام السباحة.. لاميتا فرنجية تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

بـ ملابس جريئة.. لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها .. شاهد

بـ اطلالة مبهجة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

ترشيحاتنا

بالأسود اللامع .. شاهد أحدث ظهور لـ هنادي مهنا على إنستجرام

بعد المصرى طارق مخيمر.. وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

مرض غامض ينتشر في الصين .. والعلماء : ليس لدينا أي تفسير

هل يقتل ضوء الشمس في الصيف فيروس كورونا؟ طبيب يجيب

سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية