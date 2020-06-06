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محمد عبد الحكم: الرئيس السيسى وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه الأزمة الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 11:07 م
السيسي وحفتر
السيسي وحفتر
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عبد الخالق صلاح
قال السفير محمد عبد الحكم ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا، تعد خارطة طريق من أجل إنهاء الأزمة الليبية،  من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، هذا حل شامل للأزمة الليبية".

وأضاف " عبد الحكم"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسى يقوم بجهود مستمرة لإنها معاناة الشعب الليبيى وعودة الأمن له، وتابع:"الأمن الليبيى هو جزء من الأمن القومى المصرى، واستقراره جزء من استقرار مصر ".

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن المبادرة المصرية، تختلف عن المبادرات السابقة لأنها تستند إلى مبادرات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى جانب أنها متكاملة، وهى دعوة لكافة الدول والقوى الإقليمية من أجل دعم هذه المبادرة ، موضحًا أنها دعت الجامعة العربية والأمم المتحدة والأتحاد الإفريقى ، والاتحاد الأوروبى، لمساندة المبادرة، وتابع:"وهذا يعنى أن الرئيس السيسى يضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته من أجل إنهاء العبث التركى فى الشأن الليبيى وإنهاء وجود المرتزقة الأجانب".
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