تحسبا لعودة الدوري .. طلائع الجيش يفتح دفاتر اللاعبين المصابين

حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على الاطمئنان على موقف لاعبيه المصابين تحسبًا لعودة الدوري.





ويخضع الثلاثى أحمد علاء مدافع الفريق المصاب بالرباط الصليبى لجلسات تأهيل فيما لايزال محمد سعد سمير مدافع الفريق الصاعد فى فترة الراحة عقب إجرائه جراحة باليد، بينما اقترب أحمد سامى مدافع الفريق من التعافى من إصابة خلع الكتف ويؤدى برنامج بدنى شاق لتجهيزه للملاعب.





كما حرص محمد مختار، مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش، على إجراء اتصالات هاتفية بلاعبيه الأجانب الموجودين فى القاهرة للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم خلال تواجدهم فى الحجر المنزلى فى ظل توقف النشاط الكروى.





وطلب مختار من اللاعبين تنفيذ البرامج التدريبية التى أرسلها لهم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى واتساب للحفاظ على لياقتهم البدنية مع اقتراب عودة النشاط الكروى منتصف يونيو الجارى.



