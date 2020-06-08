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فن

إليسا تقرر غلق حسابها على تويتر.. تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:03 ص
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
أعلنت الفنانة إليسا، لجمهورها إنها سوف تقوم بغلق حسابها على "تويتر" بشكل مؤقت دون توضيح أي أسباب.

قالت إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"هأخذ راحة من تويتر لفترة، بحبكم كلكم، وهرجع تاني قريب".

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يذكر أن طرحت إليسا، مؤخرًا أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "قهوة الماضي"، والتي حققت 2 مليون ونصف مشاهدة بعدما طرحتها عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي. 

تقول كلمات الأعنية :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك  .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســـــي  ..
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