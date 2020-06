إليسا تقرر غلق حسابها على تويتر.. تفاصيل

قالت إليسا، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"هأخذ راحة من تويتر لفترة، بحبكم كلكم، وهرجع تاني قريب".

i'm gonna be taking a break from twitter for a while. Loveeeee u alllll ❤️ will get back soon