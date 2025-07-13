سويلم يستعرض أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة عالمياً في مجال تطهير وصيانة المجاري المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لاستعراض أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة عالمياً في مجال تطهير وصيانة المجاري المائية .

وتم خلال الاجتماع عرض المعدات والأدوات الحديثة المستخدمة في إزالة الحشائش العائمة والغاطسة من المجاري المائية، والآليات المستخدمة في إستعادة القطاع التصميمي للترع، والأجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة بالتعامل مع بقع الزيوت المتسربة فى المجاري المائية .

وأشار الدكتور سويلم لإهتمام الوزارة الدائم بالإستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيف الأساليب الحديثة في كافة مجالات العمل بالوزارة، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مستهدفات "الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0"، وبما يُسهم في بناء جيل جديد من أنظمة الإدارة الذكية للمياه في مصر .



وأضاف أن التوجه لإختيار أفضل المعدات فى مجال تطهير المجارى المائية يأتي في إطار العمل على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتطوير منظومة التطهيرات، وتمكين الترع والمصارف من القيام بوظيفتها الأساسية فى إمرار التصرفات المائية .

وقد وجه الدكتور سويلم بتقييم المعدات والأدوات الحديثة التى تم عرضها خلال الإجتماع، وإختيار أفضلها وأكثرها ملاءمة لظروف المجاري المائية في مصر، بما يحقق الكفاءة التشغيلية لها، ويضمن إمكانية الإعتماد عليها في البيئة المصرية .