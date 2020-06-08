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مرأة

بملابس رياضية.. سارة نخلة تثير الجدل عبر إنستجرام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة .

تألقت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة رياضية ، وارتدت بنطلون وتوب رياضى باللون الاسود ونسقت معهم حذاء رياضى ، مما منحها إطلالة بسيطة.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



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