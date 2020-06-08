84 بدلا من 89 مليار جنيه.. هل يتأثر المواطن بتراجع دعم التموين بالموازنة

إعادة توزيع

من جانبها، قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الدولة تسعى لإعادة توزيع الدعم المقدم للمواطن من خلال خفضه ببعض الخدمات كالتموين والخبز وتوجيهه لخدمات آخرى كفواتير الكهرباء والماء والغاز