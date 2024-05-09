مظاهرة في أرمينيا تطالب باستقالة رئيس الوزراء بسبب ترسيم الحدود مع أذربيجان

طالب المشاركون في مسيرة ضمت عدة آلاف وسط يريفان ضد ترسيم الحدود من جانب واحد مع أذربيجان، باستقالة عاجلة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ومنح زعيم حركة باغرات، رئيس الأساقفة باغرات جالسستانيان، الذي شارك في المسيرة، ساعة واحدة لرئيس الوزراء الأرميني لاتخاذ هذا القرار، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وانطلقت مسيرة ضد ترسيم الحدود من جانب واحد مع أذربيجان في وسط العاصمة الأرمينية يريفان، في وقت سابق من اليوم.

وشارك في المظاهرة عدة آلاف من أنصار حركة "تافوش من أجل الوطن الأم"، وتجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية وانضم إليهم زعيم حركة باغرات رئيس الأساقفة باغرات جالسستانيان، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.