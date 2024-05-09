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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد لقاء مدبولي والخصاونة| برلمانية لـ صدى البلد: كوارث الاحتلال الإسرائيلي تهدد المنطقة بأكملها

فلسطين
فلسطين

قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن مصر والأردن تربطهما علاقات قوية وممتدة ولقاء مدبولي والخصاونة تأكيد عن وحدة مستقبل البلدين وترسيخ لأهدافهما الرامية لحدوث سلام شامل.

كوارث  قوات الاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن انعقاد الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في هذا التوقيت يحمل أهمية ودلالات عديدة خاصة في ظل الأجواء المشتعلة المحيطة بالبلدين، والحديث هنا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من كوارث بشرية تهدد أمن المنطقة بأكملها.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن من بين دلالات القمة الثانية والثلاثين حرص البلدين على مزيد من التعاون المشترك في كثير من المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، ولعل توقيع بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري وهيئة الإعلام بالأردن يعكس هذا الحرص، خاصة بعد نجاح العديد من البروتوكولات السابقة وعلى رأسها بروتوكول التفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وبروتوكول مجال الرقابة المالية والأوراق المالية.

 

وأشادت النائبة  بالعلاقات التى تربط بين مصر والأردن، وبانتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن"، موضحا أن الأوضاع فى غزة تمثل مشكلة كبيرة فى ضوء الثوابت السياسية المشتركة بين البلدين.

 

وأوضحت النائبة أيضا أن  زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين يسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين.

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