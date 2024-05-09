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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت زوجة ماجد المصري، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه توب باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة ماجد المصري 

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