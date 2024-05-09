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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنباء عن تطابق امتحان علوم الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية مع نسخة 2022|والتعليم تحقق

امتحان علوم 2 اعدادي
امتحان علوم 2 اعدادي بالدقهلية

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن أعلنت أماني الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، عن اكتشافها لمفاجأة كبيرة في امتحانات الترم الثاني 2024 بمحافظة الدقهلية.

حيث قالت أماني الشريف في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فوجئ طلاب الصف الثاني الإعدادي أن امتحان علوم الصف الثاني الإعدادي بإدارة منية النصر التعليمية بالدقهلية هو نفس امتحان عام 2021 / 2022 بالنص وبنفس ترتيب الأسئلة.

وأضافت أماني الشريف : أن المفاجأة الأكبر أن معلم المادة قبل الامتحان، قام بتوزيع امتحان عام 2021 / 2022 على طلابه في الدرس الخصوصي وساعدهم في الإجابة عليه بشكل صحيح في حصة المراجعة النهائية .. وتساءلت أماني الشريف : "يا ترى اللي حصل ده صدفة ؟ 

وعلى الفور تواصل موقع صدى البلد مع ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لعرض الأمر عليه والوقوف على حقيقته.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : إنه جار التحقيق في الأنباء المتداولة على فيس بوك، بشأن قيام واضع امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي بإدارة منية النصر التعليمية بوضع نفس امتحان 2021 / 2022 بنفس النص وبنفس ترتيب الأسئلة بدون أي تغيير.

وأكد ناصر شعبان : أن الامتحان لم يكن موحدا على مستوى جميع مدارس إدارة منية النصر التعليمية، مشيرا إلى أن مدارس الإدارة مقسمة لقطاعات كل قطاع به 3 أو 4 مدارس يكون لها امتحان مختلف.

وقال ناصر شعبان في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنه تم تشكيل لجنة لفحص الامتحانين (امتحان 2024 و امتحان 2022 ) والتأكد من تطابقهما.

وشدد ناصر شعبان على أن نتيجة التحقيقات هي التي سوف تحسم الجدل المثار على السوشيال ميديا ، مشيرا إلى أن النتيجة سيتم إعلانها السبت القادم .

امتحان علوم 2 اعدادي بالدقهلية
امتحان علوم 2 اعدادي بالدقهلية
امتحان علوم 2 اعدادي بالدقهلية
امتحان علوم 2 اعدادي بالدقهلية

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