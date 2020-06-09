جينا الريحاني تكشف كواليس جديدة فى حياة والدها "كشكش بيه"

قالت جينا الريحانى، ابنة الفنان نجيب الريحانى، إن والدها تعرف على أمها عام 1913 ، فى فرنسا عندما كان يقدم مسرحية "كشكش بيه"، هناك، موضحة أن "الريحانى"، كان فى حاجة إلى راقصات اجنبيات للعمل معه فى مصر، وحب "ماما"، التى كانت تعمل راقصة فى إحدى الفرق.





وأضافت"جينا الريحانى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الريحانى"، حب والدتها وتزوجها، ولكنها لم تتحمل وتركته، وتابعت: "ماما طفشت منه علشان هو كان بيكلم بنات كتير".





وأكدت "جينا"، أن "الريحانى"، أنها تحب والدها جدًا لأنه كان دائمًا ما يساعدها فى حل مشاكلها، وكان شخصًا صبورًا.





وتابعت: "أنا كنت بحبه جدًا لأنه هادى جدًا ..وكان يشرح لى كل شئ أنا مش فاهمها..ماما كانت شديدة خالص..كانت توجه الأوامر فقط لكن بابا عكس ده كنت بحكى معاه كل حاجة..كان طيب جدًا وعنده صبر كبير".





واستكملت "جينا"، قائلة:" ماما كانت راقصة وعندما تقدم بها السن عملت "خياطة"، وكانت دائمًا مصدر سعادة وخير لوالدى وعندما تركته لم تسير الأمور المالية معه بشكل جيد ولذلك كان يبحث عنها كلما ذهب إلى باريس حتى علم أنها غادرت إلى ألمانيا وتزوجت هناك".





وعن زوج "الريحانى"، بـ"بديعة مصابنى"، قالت "جينا":" بديعة مكنتش قصة حب بل قصة مصلحة"، لافتة إلى أنها لا تبالى بالشائعات التى نفست نسبها إلى "الريحانى".