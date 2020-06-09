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سيارات

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:05 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية
أفاد تقرير الاميك بارتفاع مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 2020 ،حيث تم بيع حوالي 8559 سيارة تقريبا خلال تلك الفترة حسب التقرير وهذا الرقم يعني زيادة ملحوظة عن مبيعات 2019 مع العلم أن المبيعات توقفت تمام خلال شهر ابريل الماضي مما اثر بالسلب علي ارقام المبيعات . 

وجاءت مبيعات السيارات الـSUV في مصر خلال 2020 كالتالي:

1- hyundai tucson
هيونداي توسان 1880 سيارة

2-kia sportage
كيا سبورتاج 1629 سيارة

3- mg
ام جي زد اس 1125 سيارة

4- chery tiggo
شيري تيجو 1026 سيارة

5-nissan qashqai
نيسان قشقاي 853 سيارة

6-peugeot 3008
بيجو 3008 بعدد 720 سيارة

7- MG RX5
ام جي rx5 بعدد 571 سيارة

8-citroen c5
سيتروين C5 بعدد 529 سيارة

9-rinault duster
رينو داستر 524 سيارة

10- opel grand land
أوبل جراند لاند 356 سيارة .

جدير بالذكر أن وكيل بيجو اعلن تخفيض علي السيارة بيجو 3008 بقيمة 20.000 جنية مما ادي الي زيادة في المبيعات و هي تعتبر من اكثر السيارات المنافسة في مجال السيارات الـSUV في مصر .
بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور
بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور
بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور
بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور
بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور
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