بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

أفاد تقرير الاميك بارتفاع مبيعات سيارات الـSUV في مصر خلال 2020 ،حيث تم بيع حوالي 8559 سيارة تقريبا خلال تلك الفترة حسب التقرير وهذا الرقم يعني زيادة ملحوظة عن مبيعات 2019 مع العلم أن المبيعات توقفت تمام خلال شهر ابريل الماضي مما اثر بالسلب علي ارقام المبيعات .





وجاءت مبيعات السيارات الـSUV في مصر خلال 2020 كالتالي:





1- hyundai tucson



هيونداي توسان 1880 سيارة





2- kia sportage



كيا سبورتاج 1629 سيارة





3- mg

ام جي زد اس 1125 سيارة





4- chery tiggo



شيري تيجو 1026 سيارة





5- nissan qashqai

نيسان قشقاي 853 سيارة





6- peugeot 3008

بيجو 3008 بعدد 720 سيارة





7- MG RX5

ام جي rx5 بعدد 571 سيارة





8- citroen c5



سيتروين C5 بعدد 529 سيارة





9- rinault duster



رينو داستر 524 سيارة





10- opel grand land



أوبل جراند لاند 356 سيارة .







جدير بالذكر أن وكيل بيجو اعلن تخفيض علي السيارة بيجو 3008 بقيمة 20.000 جنية مما ادي الي زيادة في المبيعات و هي تعتبر من اكثر السيارات المنافسة في مجال السيارات الـSUV في مصر .

