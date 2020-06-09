في 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 712 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم، الثلاثاء، تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة في السلطنة إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد قد ارتفع إلى 18198 إصابة بعد تسجيل 712 حالة جديدة.





وأوضحت الوزارة العمانية أن الحالات الجديدة تضم 362 حالة و350 حالة لغير عمانيين.









وأضافت الصحة العمانية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ "كوفيد-19" وصل إلى 83 حالة وفاة بينما تعافى من الفيروس 4152 حالة.



