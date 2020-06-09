بعد مفاوضات لسنوات.. إيطاليا واليونان تتوصلان لاتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية

توصلت اليونان إيطاليا إلى اتفاق تاريخي بشأن تعيين المناطق البحرية في البحر الأيوني، و من المقرر التوقيع على اتفاق حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ظهر يوم الثلاثاء ، خلال اجتماع وزيري الخارجية نيكوس دندياس ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في مبنى وزارة الخارجية اليونانية ، ويلي ذلك مؤتمر صحفي.





ويأتي هذا التطور بعد مفاوضات دامت سنوات بين أثينا وروما ، بعد معالجة المخاوف بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني ، والتي عبرت عنها روما سابقًا ، وحلها.





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وتمثل الاتفاقية في الواقع امتدادًا لاتفاق حدود بحرية سابق أبرمته إيطاليا واليونان في عام 1977.





ومن المتوقع أيضًا أن يمهد الطريق لاتفاق مماثل مع ألبانيا.





ووفقًا لكوستاس إيفانتيس، أستاذ قسم العلاقات الدولية في العلوم السياسية والإدارة العامة، جامعة أثينا، كانت هناك دائمًا مشكلة "حادة": لم يوقع الإيطاليون على الاتفاقية.





واضاف "تم حظر الاتفاقية في البداية بسبب مشاكل تتعلق بحقوق الصيد في إيطاليا، ولم يرغب الإيطاليون حتى الآن في توقيع اتفاق بشأن تعيين الحدود، لأنهم اعتقدوا أنه إذا قامت اليونان بتمديد مياهها الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا ، فإن الخطوة لن تسمح لهم بالصيد في المياه حتى 6 أميال بحرية".





ووفقا لمفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة ، الذي اعتمد في عام 1982 في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار ، تمارس دولة ذات سيادة حقوقا خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستخدام الموارد البحرية ، بما في ذلك الطرق البديلة لإنتاج الطاقة ، من المياه والرياح.





وتمتد منطقة المنطقة الاقتصادية الخالصة خارج المياه الإقليمية وتصل إلى 200 ميل بحري من الساحل ، في حين أن الولاية القضائية للدولة الساحلية تتعلق بقاع البحر والمياه تحت سطح البحر ، حيث تخضع الأخيرة رسميًا للولاية القضائية الدولية.



