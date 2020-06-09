ميمي عبد الرازق: مصطفى محمد مستقبل مصر فى مركز الهجوم.. والسعيد الأفضل .. فيديو

أشاد ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي وسموحة، بقدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، مؤكدا أنه أفضل مهاجم في مصر ومستقبل الكرة المصرية.









وقال ميمي عبدالرازق، في ضيافة برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس1": " مصطفى محمد لاعب الزمالك هو أفضل مهاجم في مصر ويعتبر مستقبل الكرة المصرية".





وأضاف: "تابعت مصطفى محمد عندما كان يلعب مع طلائع الجيش، حيث ظهرت قيمته عندما خرج معارا من الزمالك، ويؤدي اللاعب بصورة جيدة خلال الفترة الحالية مع الأبيض".





ووجه ميمي رسالة ل مصطفى قائلا: "حافظ على التمرين ولا تنظر ورائك، عامل نفسك كلاعب محترف، وأستعين بمحمد صلاح والتزم بنصائحه حتى تكون مهاجم مصر خلال العشر السنوات القادمة".





وأتم عبد الرازق قائلا: "أرى أن القيمة التسويقية للاعب المصري تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون جنيه، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز هو الوحيد الذي يتجاوز هذه القيمة لأنه أفضل لاعب في مصر".