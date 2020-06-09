AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميمي عبد الرازق: مصطفى محمد مستقبل مصر فى مركز الهجوم.. والسعيد الأفضل .. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:47 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد رشاد
أشاد ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي وسموحة، بقدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، مؤكدا أنه أفضل مهاجم في مصر ومستقبل الكرة المصرية.


وقال ميمي عبدالرازق، في ضيافة برنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "مصطفى محمد لاعب الزمالك هو أفضل مهاجم في مصر ويعتبر مستقبل الكرة المصرية".

وأضاف: "تابعت مصطفى محمد عندما كان يلعب مع طلائع الجيش، حيث ظهرت قيمته عندما خرج معارا من الزمالك، ويؤدي اللاعب بصورة جيدة خلال الفترة الحالية مع الأبيض".

ووجه ميمي رسالة لمصطفى قائلا: "حافظ على التمرين ولا تنظر ورائك، عامل نفسك كلاعب محترف، وأستعين بمحمد صلاح والتزم بنصائحه حتى تكون مهاجم مصر خلال العشر السنوات القادمة".

وأتم عبد الرازق قائلا: "أرى أن القيمة التسويقية للاعب المصري تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون جنيه، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز هو الوحيد الذي يتجاوز هذه القيمة لأنه أفضل لاعب في مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاء إبراهيم: مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر.. فيديو

نجم دفاع بيراميدز: أزارو أصعب مهاجم واجهته.. والأهلي والزمالك في كفة واحدة ..فيديو

فييرا يكشف عن أفضل لاعب في الدوري المصري.. فيديو

أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

أيمن شوقي: الأهلي يحتاج إلى رمضان صبحي بشرط .. فيديو

مهاجم الزمالك السابق: انضممت للأهلي بالصدفة.. وحزنت لعدم العودة للأحمر من جديد ..فيديو

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 7 قتلى ومفقود واحد

مصطفى درويش يحذر مخالطيه: عندي اشتباه في كورونا

درست في مصر وتزوجت بالملك عبدالله بعد حفل عشاء.. معلومات عن الأميرة رانيا العبدالله

غرغرة الحلق بالملح والليمون.. استشاري تحاليل: من أفضل الطرق السريعة للوقاية من كورونا

الشقاوة فينا بس ربنا هدينا.. هاشتاج #حط_صورتك_وانت_صغير يتصدر تويتر.. شاهد

تركيا ترسل فرقاطة لدعم السراج في القتال على مدينة سرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير ميلك شوكولاته أحلى من المحلات.. فيديو

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

شاهد .. راندا البحيري فى إطلالة رياضية