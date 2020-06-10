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منوعات

للتطوع في الجيش.. شاب يخسر 113 كيلو جراماً بشكل لا يصدق.. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:52 ص
فقد وزنه
فقد وزنه
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عزة عاطف
أدمن الوجبات السريعة والصودا، حيث كان يشرب حوالي 11 لترًا يوميًا حتى وصل وزنه إلى 460 رطلاً (نحو 208 كيلو جرامات)، لكن الشاب الأمريكي حقق حلمه في التخلص من السمنة  والحصول على جسم رياضي من أجل التطوع في الجيش الأمريكي بعد أن فقد أكثر من 250 رطلًا (نحو 113 كيلو جراماً).

بدأ «عدن بريسكوت» البالغ من العمر 25 عامًا من ولاية أريزونا بخسارة الوزن قبل 3 سنوات، فلطالما عانى من السمنة المفرطة وصلت إلى درجة عدم قدرته على الانحناء لربط حذائه.

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وصل وزن عدن إلى 460 رطلاً (208 كجم)، فقد وجد راحته في الطعام وأصبح مدمنًا على المشروبات السكرية، البيتزا، البرجر والبطاطس، خاصة بعد وفاة والده المأساوية في الجيش الأمريكي عام 2013.

بعد ذلك ازداد اكتئابه بسبب مظهره البدين، لكنه تمكن من إعادة نفسه إلى المسار الصحيح بعد تحدي نفسه لانقاص وزنه وملاحقة حلم والده الراحل في العمل العسكري، وبالفعل حقق نجاحًا مبهرًا وأصبح الآن جنديًا في الجيش الأمريكي بعدما حصل على جسم مثالي.

يقول عدن: "قررت أنني لا أريد الموت بمجرد بلوغ سن الأربعين من شدة تراكم الدهون، وأردت تحقيق إنجازًا في حياتي، فلطالما أردت أن أصبح ضابطًا بحريًا منذ كنت طفلًا وهذا ما دفعني لفقدان الوزن وتغيير حياتي، فلكل شخص دائمًا هدف وحلم عليه البحث عنه".
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