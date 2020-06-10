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محافظات

لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمدخل مستشفى الأطفال ومستشفى النساء بمرسي مطروح لخدمة المترددين علي المستشفيات.

وأضاف أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره مع أخذ الاحتياطات اللازمة بجميع المواقع والمنشآت حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


من ناحية أخرى أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بشوارع ليبيا وعمر المختار وأمام سوق مطروح الحضاري من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية.

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم التحفظ علي الماشية المنتشرة بالشوارع وكافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة والتي تعيق حركة سير المواطنين وبعد التنبية عليهم أكثر من مرة والتي تساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة والتنبية علي أصحاب الماشية بعدم تركها بالشوارع حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.
لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح
لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح
لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح
لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح
لمواجهة كورونا.. بوابات تعقيم أمام مستشفى الأطفال والنسا بمطروح
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