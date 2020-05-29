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محافظات

مسئول أول مستشفى عزل في مصر: لن ننسحب من ميدان الحرب ضد كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:24 م
اطباء النجيلة
اطباء النجيلة
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ايمن محمود
قال الدكتور محمد علي مدير مستشفي العزل بالنجيلة انهم جنود في المعركة ضدو كورونا والجندي لا يهرب من الميدان مهما كانت الأسباب، لافتا إلى انهم مستمرون في استقبال وعلاج حالات الإصابة بكورونا ومستعدون  للتضحية  بأنفسهم من أجل مصر. 

واضاف ان مستشفى النجيلة مازال يعمل بكامل طاقته ويستقبل حالات ويعالج المرضى من مختلف المحافظات.

 واشار إلى ان   الجيش الأبيض بعزل النجيلة قدم  الغالى والنفيس من أجل مصر ومرضى كورونا، حتى أنهم ضحوا  بأنفسهم  ولم يستسلموا وواصلوا العمل والعزل.

وقدم  الشكر للدكتورة  هالة زايد  وزيرة الصحة علي الدعم التي تقدمة العاملين بالمستشفي  وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.   
 
واكد الدكتور محمد ابو طالب  نائب مستشفي العزل بالنجيلة ان مصر تحتاج لكل ابنائها الان  فيجب أن نقف صفا وأحدا  دون أي مصالح شخصية لمواجهة فيروس كورونا. 


وأضاف أنه يجب علي الجميع  أن يخافوا  على بلادهم وان يحافظوا عليها،  موكدا ان الاطباء لن يستسلموا ولكن وفروا لهم سلاحهم ضد هذا الوباء ، لكى يستطيعوا استكمال ما بدأوه.

وأشار إلى ان  مستشفي العزل بالنجيلة من افضل المستشفيات التى تعاملت معها  فالطاقم الطبى ذو خبرة كبيره بشهادة الوزارة و الحالات المصابة مع توفير كل المستلزمات الوقائيه و الالتزام بالمستحقات المالية .

وقال اتمنى من المستشفيات الاخرى ان تكون على هذا المستوى من العمل و تقدير الطاقم الطبى الذى يضحى بنفسه فى هذه الفترة الصعبه .

 كما بعث عدد كبير من العاملين ببرقية شكر لوزارة الصحة علي جهودهم خلال  الفترة الماضية   لتوفير المستلزمات الطبية    اللازمة لهم وحقوقهم المادية.
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