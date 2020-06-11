اتخضيت من ردة فعله.. هنا الزاهد: لم يكن على أحمد فهمي الاعتذار بسبب رجالة البيت.. شاهد





وقالت هنا في لقاء عبر برنامج TheInsider "فوجئت بردة فعله واعتذاره للجمهور، وأعتقد أنها جرأة منه أن يعتذر للجمهور بسبب عمله، وأنا عندما شاهدت تصريحه انتابتنى حالة من الدهشة واتخضيت".





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وأضافت هنا الزاهد "ارى ان العمل نال اعجاب البعض والبعض الآخر لم يعجبه وهو أمر طبيعى ليس هناك عمل يتم الاتفاق عليه بصورة كاملة وكنت ارى انه لا يعتذر للجمهور عن هذا العمل".





يذكر أن الفنان احمد فهمى تعرض لهجوم شرس بسبب مسلسله "رجالة البيت" بسبب مستواه الفنى وهو الأمر الذى دفعه إلى الاعتذار للجمهور، موضحا أنه سيقدم أعمالا جيدة.





يذكر أن هنا الزاهد انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد "الغسالة" ويشاركها البطولة فيه محمود حميدة واحمد حاتم وهو عمل ينتى الى نوعية الخيال العلمى.



