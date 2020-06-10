خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

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ولم تكن هذه الزيجة الاولى للفنانة نيللى كريم حيث تعد الثالثة لها فتزوجت المرة الاولى فى التسعينيات من القرن العشرين من رجل خارج الوسط الفنى واسفرت الزيجة عن انجابها طفلين هما "كريم ويوسف" ثم انفصلت عنه.