خاص بـ الصور | عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض

علم موقع "صدى البلد" إنه تم عقد قران الفنان محمد شرنوبي ، على خطيبته راندا رياض، اليوم الأربعاء، في منزل العروس.





اقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، على حضور أنغام نظرًا لـ الصلة القوية التي تجمعهما خاصة وإنها تعتبرها فردا من العائلة.









كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط، ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء الازمة الراهنة.





وإلتزم كل من الشرنوبي ، وراندا بجميع الاجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



