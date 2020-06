View this post on Instagram

إذا كنت تخاف أن تعاني مما تخاف منه ،فأنت بالفعل تعاني مما تخاف ...لهذا لا مجال للخوف في قاموسي لا من الحاضر ولا المستقبل دائما تذكر أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد 🌟 @yassine_hairstyle @thequeen.beauty.institut @fouad_benyahya