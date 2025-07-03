باقي خطوة| لاعب جديد يقترب من الزمالك.. ما القصة؟

تصدر اللاعب آدم كايد محركات البحث جوجل، وذلك بعد ارتباط اسمه بنادي الزمالك إذ كشفت تقارير صحفية عن أن مسؤولي نادي الزمالك اقتربوا من التعاقد مع اللاعب الفلسطيني آدم كايد لاعب بريدا الهولندي.



لاعب جديد يقترب من الزمالك

ومن المقرر أن يصل اللاعب الفلسطيني المولود في السويد القاهرة الأسبوع المقبل من أجل الخضوع للفحص الطبي في الزمالك، وفق لموقع expressen السويدي.

ويتواجد كايد مع بريدا منذ 2023 بعد الانضمام قادما من هيلسينبورجس السويدي.

ودخلت القلعة البيضاء فى مفاوضات متقدمة مع الفلسطينى آدم كايد لاعب بريدا الهولندى، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب جون إدوارد المدير الرياضي وفريق عمله.

خطوة تفصل التعاقد مع آدم كايد

وتشير تقارير صحفية إلى أن خطوة واحدة تفصل الزمالك عن إعلان التعاقد مع اللاعب الفلسطينى.

وواصل اللاعب الفلسطيني آدم كايد مسيرته الاحترافية مع نادي بريدا الهولندي، الذي انضم إليه في عام 2023 قادماً من هيلسينبورجس السويدي، وخلال الموسم الماضي، شارك في 17 مباراة مع الفريق، ونجح في تسجيل هدف واحد.

من هو أدم كايد؟

يلعب آدم كايد المولود فى 2 مارس 2002 كجناح أيسر في نادي بريدا الهولندي ، ووُلد في السويد، ويلعب مع المنتخب الفلسطيني .

انضم آدم كايد إلى نادي هلسنبورغ لكرة القدم في سن العاشرة، وشق طريقه إلى الفريق الأول، و شارك لأول مرة بشكل غير رسمي في مباراة ودية في يناير 2020، ثم ظهر رسميًا بعد عام واحد في كأس السويد 2020-2021.

قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام ٢٠٢٢، انضم كايد إلى نادي ستابيك النرويجي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. ومع صعوده إلى الدرجة الأولى، لم يقم ستابيك بتفعيل هذا الخيار، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية لعام ٢٠٢٣، انضم كايد إلى نادي بريدا .