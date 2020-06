البحث العلمي تطلق برنامجا جديدا بالتعاون مع مركز السنكروترون الإشعاعي الضوئي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز السينكرترون الإشعاعي الضوئى SESAME عن برنامج HESEB Twinning Prog for joint beam time with users at Helmholtz SR facilities in Germany.