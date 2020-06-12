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تعليم

البحث العلمي تطلق برنامجا جديدا بالتعاون مع مركز السنكروترون الإشعاعي الضوئي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:01 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز السينكرترون الإشعاعي الضوئى  SESAME عن برنامج HESEB Twinning Prog for joint beam time with users at Helmholtz SR facilities in Germany.

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ويطلق البرنامج بالتعاون مع مجموعة من مراكز السينكروترون الألمانية بقيادة Helmholtz synchrotron facility . 


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حيث يهدف البرنامج إلى دعم المستخدمين من أعضاء SESAME في الحصول على المعرفة والخبرة اللازمة باستخدام السنكروتورن soft X-ray من خلال عمل بحثي مشترك مع مجموعة مستخدمين خبراء.


ويقوم خبراء فى استخدام السنكروترون باستضافة شباب العلماء للتدريب العملي على كيفية تنفيذ تحليل بيانات دقيقة للقياسات التي تمت على خط الإشعاع إضافة إلى كيفية تجهيز وعمل الأبحاث عليه.


ولمزيد من المعلومات عن البرنامج:

للتسجيل كضيف في برنامج التوأمة قبل 17 يونيو 2020:
يرجى موافاة الاكاديمية بما تم على البريد الالكترونى [email protected]
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