أبرزها الصفقات الجديدة .. 5 تصريحات مهمة لـ مرتضى منصور بشأن الزمالك

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بعد التوصل إلى اتفاق رسمي مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإعلان بقائه.





ووقع مرتضى منصور عقدا رسميا مع باتريس كارتيرون لمدة عام واحد فى حضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد أن نجح المدرب الفرنسي فى تقديم أوراق اعتماده مع الفريق الأبيض.







وأكد مرتضي منصور أن بقاء كارتيرون مع الزمالك يعد خطوة جيدة نحو استقرار الفريق ومواصلة تحقيق النتائج المميزة خلال الفترة المقبلة بعد أن تمكن كارتيرون من التتويج مع الفريق الأبيض بلقبي السوبر الإفريقي والسوبر المصري على حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.







وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك سيتعاقد مع الصفقات الجديدة وفقًا لما يحدده الفرنسي كارتيرون، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين وأى إضافة جديدة ستكون عن طريق كارتيرون وفقا لاحتياجاته الفنية.







وتطرق منصور للحديث عن رحيل النجوم ، مؤكدا بقاء جميع اللاعبين فى ظل الرغبة على استمرار قوة الفريق ومواصلة النتائج الجيدة، مشيرا إلى أن الزمالك لا يمتلك أى عرض رسمي لأى لاعب باستثناء الإيفوارى رزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندري.







وأكد مرتضى منصور على البدء في مشروع مدينة رياضية واستاد في مدينة 6 أكتوبر، مضيفا أن ظروف جائحة كورونا حرمته من إنشاء فندق عالمي في مصيف النادي بمحافظة مرسى مطروح.