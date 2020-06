عقب فتح أبوابها لأول مرة.. تكدس أمام المحال التجارية في بريطانيا.. فيديو

شهدت المحال التجارية في بريطانيا طوابير طويلة من المتسوقين، عقب فتح أبوابها لأول مرة منذ إغلاق البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وشكلت المحال التجارية، التي لا تمتلك مواقع بيع على الأنترنت، قوائم انتظار طويلة للمتسوقين، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر، وفق ما نقلته رويترز.

وفتحت سلسلة بريمارك، بعض متاجرها في الصباح الباكر، بما في ذلك أكبر فروعها في برمنجهام، حيث شهدت اكتظاظ المتسوقين خارج الأبواب، وكان الانتظار يصل إلى الساعة للسماح بالدخول إلى المتجر.

وقررت بريطانيا تخفيف القيود المفروضة على البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب السيطرة على الاوضاع.

يأتي ذلك وسط مخاوف من ظهور موجة جديدة من الفيروس، وهو ما حدث في العاصمة الصينية بكين.

Shops reopen across England for the first time since lockdown https://t.co/8IN1Wxu87n pic.twitter.com/g816wSNsEf