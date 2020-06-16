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أخبار البلد

للصحفيين.. فتح خدمات التقسيط بدون فوائد على جميع المنتجات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:08 م
الصحفى اسلام ابازيد
الصحفى اسلام ابازيد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن إسلام أبازيد، الكاتب الصحفي بجريدة البوابة، فتح خدمات التقسيط أمام الصحفيين على جميع المنتجات "بدون فوائد"، وبخصومات تصل إلى 70% ، وذلك بعد اتمام الاتفاق مع شركة فاليو - إحدى شركات هيرميس - بشأن تقديم خدمات التقسيط لأعضاء نقابة الصحفيين بعد أن كانت غير متاحة.


وأوضح "أبازيد"، انه بموجب هذا الإتفاق تم توفير فريق لتفعيل الخدمة داخل مقرات الصحف (مجانا/بدون رسوم)، بالاضافة إلى إمكانية قيام الفريق بزيارات لأي مكان يحدده مجموعة من الزملاء مجانا أيضا وبدون رسوم إضافية، مشيرا إلى أن الموافقة فورية وتتم خلال دقائق بعد إتمام الإستعلام البنكي. 

وأكد أن هذه الخطوة ستوفر للصحفيين خدمة التقسيط بدون فوائد بعيدا عن تعقيدات البنوك لمدة تصل إلى ٢٤ شهر، وذلك على جميع المنتجات (أدوات منزلية - تجهيز عرائس  - قطع غيار سيارات - ملابس - أثاث - أجهزة كهربائية  - موبايلات)، بجانب التسوق اون لاين بالتقسيط، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات والعروض داخل عشرات السلاسل التجارية، وخصومات بشركات السياحة على الرحلات الداخلية، والخارجية. 
 
وأشار إلى انه بموجب هذا الإتفاق تم تخفيض نسبة رسوم الشراء لتتراوح بين (3-5%) في حالة الشراء بدون فوائد، مع الإعفاء الكامل من رسوم الاشتراك وتفعيل الخدمة، هذا فضلا عن الاستفادة من خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات.

وفيما يخص الأواق والشروط المطلوبة لتفعيل الخدمة، قال: "طبقا للاتفاق المبرم مع الشركة لا يحتاج الزميل لوجود ضامن كما هو متبع في بعض الشركات، فالشرط الوحيد ان يكون للزميل سابقة تعاملات بنكية، سواء من خلال الحصول على قرض، أو يمتلك فيزا مشتريات، أو مستفيد من الاسكان الاجتماعي، مع إحضار إيصال مرافق بأسم الزميل أو الوالد (أو رخصة السيارة)، وإتمام إجراءات التعاقد الورقية مع الشركة".
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