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محلل سياسي: الاتحاد الأوروبي ليس له وزن أمام تركيا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:51 م
قصر الرئاسة الفرنسي
قصر الرئاسة الفرنسي
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محمود محسن
أكد مناف الكيلاني، محلل سياسي مختص في الشأن الفرنسي والأوروبي،إن البيان الصادر من قصر الرئاسة الفرنسي جاء نتيجة تعرض البحرية اليونانية المكلفة بمنع تهريب السلاح والتهريب بشكل عام لليبيا، لسفينة تركية محملة بالأسلحة والذخيرة قبالة السواحل الليبية.

أضاف الكيلاني خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten أن البيان وجه اتهامات رسمية لكل من تركيا وروسيا بالتواطؤ معًا للسيطرة على ثروات منطقة المتوسط.

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وتابع محلل سياسي مختص في الشأن الفرنسي والأوروبي أن الاتحاد الاوروبي ليس له وزن أمام تركيا، لكونه ليس دولة وليس هناك اجماع على الموقف الذي يجب اتخاذه.

وأشار مناف الكيلاني إلى أن الاتحاد الاوروبي له ارتباط وثيق مع تركيا، ولن يكون هناك أي تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا. 

وقال محلل سياسي مختص في الشأن الفرنسي والأوروبي رنسا لها وزن نسبي باعتبار أنها تملك السلاح وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي من نقلت الأمر للإعلام.
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