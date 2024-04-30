عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اللقاء الأسبوعي.. محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

 

رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

 

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

IMG-20240430-WA0096
IMG-20240430-WA0096
IMG-20240430-WA0094
IMG-20240430-WA0094
IMG-20240430-WA0093
IMG-20240430-WA0093
IMG-20240430-WA0095
IMG-20240430-WA0095
الإجراءات التنفيذية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أحتياجات المواطن أرق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة الأعلى للجامعات طلبات المواطنين طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي لدكتور طارق رحمي لمواطنين لنواب طلبات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم 30 - 4 - 2024

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

ترشيحاتنا

بالنيران الصديقة.. دبابة إسرائيلية تضرب جنودا تابعين للاحتلال في غزة |تفاصيل

تصاعد أدخنة من وكالة البلح.. إخماد حريق نشب في سيارة ببولاق أبوالعلا|شاهد

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة سيدان في مصر

بعد قرار النائب العام.. مزايا بالجملة لكبار السن أبرزها توصيل المعاش للبيت

لا أحد يستطيع التفرقة بينكم.. الإفتاء تكشف عن بدائل الذهب عند الزواج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض والأسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بالأبيض.. لينا الطهطاوى رفقة هنا الزاهد وميرهان في ليلة الحنة

توثيقا لعرى الصداقة.. الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل |صور

بفساتين جريئة.. ستيفاني عطا تبرز أنوثتها من حفل Emi Gala بالأمارات  

فيديو

منة عدلي القيعي تحذف صورها مع خطيبها إيهاب عبدالواحد وتلغي متابعته.. تفاصيل

"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ