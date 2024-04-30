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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة سيدان في مصر

أرخص سيارة
أرخص سيارة

يبحث العديد من المستهلكين الآن، عن أنسب سعر سيارة زيرو لشرائها، وتبرز بروتون ساجا كخيار اقتصادي مثير للاهتمام في سوق السيارات المصري، حيث تقدم مواصفات تنافسية مقابل سعر مناسب، وتتميز السيارة بمحركها الصغير القوي بسعة 1.3 لتر، الذي يمنحها قوة 95 حصاناوعزم دوران يصل إلى 120 نيوتن متر، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي في المدن المزدحمة.

بفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 4 سرعات، توفر بروتون ساجا تجربة قيادة سلسة ومريحة. وعلى الرغم من أدائها القوي، فإن استهلاك الوقود للساجا يبقى منخفضًا، ما يوفر مزيدًا من الاقتصاد في التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم بروتون ساجا مجموعة من ميزات السلامة والراحة، مثل وسائد الهواء للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، وحساسات الركن الخلفية مع كاميرا لمساعدة السائق في عمليات الركن.

أبعاد بروتون ساجا تجعلها مناسبة للاستخدام اليومي، حيث يبلغ طولها 4.200 ملم وعرضها 1.600 ملم وارتفاعها 1.500 ملم، مع ارتفاع خلوص أرضي يبلغ 171 ملم، ما يسهل عبور العوائق ويضمن راحة الركاب.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الداخلية، تأتي بروتون ساجا مجهزة بميزات عصرية تشمل زجاجًا كهربائيًا، ومرايا جانبية كهربائية، وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصات، وسنتر لوك، وإشارات بالمرايا الجانبية، وكمبيوتر رحلات، بالإضافة إلى مفتاح ريموت مشفر لسهولة الوصول والتشغيل، مع مشغل CD/MP3 راديو متصل بأربع سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، تضمن بروتون ساجا تجربة ترفيهية ممتعة لركابها.

 

سعر بروتون ساجا الجديدة 

باعتبارها السيارة السيدان الأرخص في السوق المصري، تعتبر بروتون ساجا خيارًا مثيرًا للاهتمام للأفراد الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية للاستخدام اليومي.

ويبلغ سعر بروتون ساجا الرسمي 660 ألف جنيه مصري.

ارخص سيارة أسعار السيارات بروتون ساجا

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