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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد حملات مقاطعة اللحوم.. هل يمكن الاعتماد على النعام؟.. الزراعة تجيب

صدى البلد

أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة جديدة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء تحت شعار "خليها تعفن" ، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها .

كما ناشد البعض بضرورة إحلال البدائل لتحل محل اللحوم الحمراء وكانت على رأس تلك البدائل لحم النعام باعتباره ثروة حيوانية يمكن استغلالها .

 

انخفاض أسعار اللحوم 
 

وقال الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة ، إن اللحوم بالفعل بدأت فى الانخفاض نتيجة المجهودات الحكومية الأخيرة سواء بزيادة أعداد المنافذ لطرح اللحوم بأسعار تنافسية  كما يحدث بمنافذ الوزارة ، وكذلك الرقابة على الأسواق من خلال عمل حملات مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية 

 

وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أنه هناك دعم من الحكومة للمبادرات التى تحسن من زيادة الإنتاجية والمربيين من خلال القروض وتسهيل الإجراءات مما يساهم فى ضبط الأسعار والأسواق مما خفض من أسعار اللحوم بالأسواق .

وأشار “عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة” إلي أنه من الصعب أن يحل لحوم النعام بدلا من اللحوم البلدى أو الجملي لإن له مواصفات مختلفة وطرق طهى مختلفة ولايقبل عليه معظم الشعب المصري ، مشيرا إلي أن سعر كيلو النعام يتراوح من 300 ل 500 جنيها على حسب القطعية .

 

مشروع تربية النعام
 

وأكد أنه مشروع تربية النعام من المشروعات الهامة ، والتي يمكن أن يربح منها صغار المربين،  وذلك لإنه لاتعتمد على بيع اللحوم فقط ، ولكن يتم الربح من الريش والزيوت والكبد و العكاوي والبيض حتى أنه يمكن الربح من بيع دهون النعام .

وأضاف " عضو اللجنة الفنية والمتابعة بوزارة الزراعة " أنه تذبح النعام داخل مجازر مخصصة ويتم ختمها لضمان سلامتها ، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو بعض الجزارين فى مناطق محدودة أو المزارع ، لافتا إلي أن هناك تسهيلات من الدولة فى مشروعات تربية النعام مما يساهم فى انتشار اللحوم .

 

القيمة الغذائية 

 

وقال إن لحوم النعام له قيمة غذائية عالية وانخفاض نسبة الكولسترول مقارنة باللحوم الأخرى ، حيث أنه وسطى بين الحيوانات والطيور حتى أن تغذيته تعتمد على خليط من  أعلاف الطيور والحيوانات .
 

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