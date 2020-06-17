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افتحوا المساجد الأول.. مرتضى منصور: طالبنا بفوز الأهلي بالدوري والاستعداد للموسم الجديد.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:12 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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هاني حسين
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه  يجب مناقشة مشاكل مراكز الشباب والأندية بدلاً من الحديث عن استكمال الدوري .

وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نفتح المساجد قبل عودة الدوري مرة أخرى". 

وتابع مرتضى منصور : "نحن مع إجراءات الدولة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ".

 وأكمل مرتضى منصور :"  صحة أي لاعب أو إداري في أي نادي أفضل من استكمال مسابقة الدوري المصري "،؟

ولفت مرتضى منصور: "نحن لسنا ضد عودة النشاط الرياضي ولكننا ضد استكمال الدوري".. وطالبنا بفوز  الأهلي بالدوري والاستعداد للموسم الجديد".

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