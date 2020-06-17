افتحوا المساجد الأول.. مرتضى منصور: طالبنا بفوز الأهلي بالدوري والاستعداد للموسم الجديد.. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه يجب مناقشة مشاكل مراكز الشباب والأندية بدلاً من الحديث عن استكمال الدوري .





وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نفتح المساجد قبل عودة الدوري مرة أخرى".





وتابع مرتضى منصور : "نحن مع إجراءات الدولة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ".





وأكمل مرتضى منصور :" صحة أي لاعب أو إداري في أي نادي أفضل من استكمال مسابقة الدوري المصري "،؟





ولفت مرتضى منصور: " نحن لسنا ضد عودة النشاط الرياضي ولكننا ضد استكمال الدوري".. وطالبنا بفوز الأهلي بالدوري والاستعداد للموسم الجديد".



