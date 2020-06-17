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تعليم

بعد الجدل حول قطع الإجازات الاستثنائية.. تعليم الإسكندرية: لم يصدر قرار بهذا الشأن مطلقا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:55 م
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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قسم المحافظات
أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لم يُصدر أية تعليمات شفوية أو مكتوبة بشأن قطع الإجازات الاستثنائية أو عودة جميع العاملين للعمل، وأنه نبه مديري عموم الإدارات التعليمية إلى ضرورة تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1196 لعام 2020 وبخاصة المادة الثامنة منه والمنشور بالجريدة الرسمية في 11 يونيو الجاري.


وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة وتعليمات بالإدارات التعليمية بشأن قطع الإجازات الاستثنائية وعودة جميع العاملين. 


وقال الديب إن العودة للعاملين المنتدبين والمكلفين بأعمال امتحانات سواء أكانت للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، أما غير المنتدبين للامتحانات فلا علاقة لهم بقرار عودة العاملين للعمل ويستمر سريان إجازاتهم الاستثنائية.


وشدد الديب على ضرورة الالتزام التام بقرار رئيس الوزراء حرصا على صحة وسلامة جميع العاملين بتعليم الإسكندرية في سبيل خدمة أبنائنا طلبة وطالبات المحافظة.


ونصت المادة الثامنة من قرار دولة رئيس الوزراء رقم 1196لعام 2020  على  "يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية أو بالقطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل ( خدمات النقل ، الإسعاف ، المستشفيات، خدمات المياه ، الصرف الصحي ، الكهرباء، البريد ، أعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة ) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد".


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