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أخبار العالم

جرائم حرب.. الجيش الليبي ينشر لقطات مصورة تفضح ميليشيات أردوغان.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، مقطع فيديو توثق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية المدعومة من تركيا داخل الأراضي الليبية. 

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره المسماري عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، استخدام ميليشيات الوفاق لسيارات الإسعاف والهلال الأحمر لمراقبة تحركات الجيش الوطني الليبية؛ وذلك لاستخدام إحداثيات مواقعها وتوفيرها للميليشيات التركية التي تحرك الطائرات المسيرة. 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعد "منطقة عمليات عسكرية".


ودعا الجيش في بيان جميع المواطنين إلى عدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل دفع مليشيات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي شرق سرت.

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