رئيس أركان البحرية الليبية: إنشاء أردوغان قاعدتين عسكريتين في بلادنا يهدف للسيطرة على ثرواتنا

حذّر رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، من خطورة مواصلة تركيا بقيادة نظام رئيسها رجب طيب أردوغان، تثبيت أقدامها في ليبيا، وفق ما ذكرت قناة العربية.





وأطلق المهدوي تحذيره، ذاكرًا إن الخطر يحوم حول إنشاء قاعدتين عسكريتين تابعتين لأنقرة بكل من ميناء مصراتة وقاعدة الوطية الجوية ، منبها إلى أن ذلك ستكون له تداعيات على الأمن في المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية.





وأكد المهدوي، أن أنقرة تهدد أمن المنطقة بأكملها من خلال تواجدها على الأراضي الليبية.





وأشار المهدوي، إلى الأهمية السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستراتيجية لهاتين القاعدتين، اللتين كشف مسؤول تركي عن نيّة بلاده للسيطرة عليهما، وقال إن تركيا تحاول اليوم من وراء خططها التوسعية في ليبيا، حماية مصالحها الاستراتيجية خارج حدودها ومواجهة منافسيها الإقليميين، عبر انتهاك السيادة الليبية.





وأوضح أنّ سيطرة تركيا على هاتين القاعدتين سيمنحها السيطرة على الثروات الليبية من معادن وبترول وغاز وخامات أخرى.