AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طالب المواطنين بعدم التواجد..الجيش الليبي يواجه المليشيات فى منطقة وادي جارف حتى الوشكة غربا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:47 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
Advertisements
قسم خارجي
من أجل تأكيد الدفاع عن الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، عن منطقة عمليات جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر الجيش أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعتبر منطقة عمليات عسكرية.

وأكد الجيش على حماية الليبيين، مطالبًا إياهم بعدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل دفع قوات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي شرق سرت.

وتواصل تركيا امداد الوفاق بالمرتزقة، بغية السيطرة على ثروات الليبيين مواصلة خرق القرارات الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الوطني الليبي يعلن وقف كل العمليات العسكرية بالبلاد

استفزاز تركي ..حكومة أنقرة تعلن دعم الوفاق في طرابلس على حساب الليبيين

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

ابن القذافي مطلوب حيا أو ميتا.. المخابرات التركية تقود حملة للوصول إليه

المسماري: أردوغان يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة قرب سواحل ليبيا

ترشيحاتنا

تراجع كبير.. الصحة: تسجيل 1363 إصابة جديدة بـ كورونا و84 وفاة

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

أول علاج في العالم.. السعودية تبدأ حقن مصابي كورونا بعقار يقلل نسب الوفاة

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

عبلة الكحلاوي تنفي خبر وفاتها .. وتؤكد: حالات كورونا داخل الجمعية مستقرة

بعد انتشاره بكثرة.. حيلة تخلصك من الناموس والذباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة