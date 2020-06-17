طالب المواطنين بعدم التواجد..الجيش الليبي يواجه المليشيات فى منطقة وادي جارف حتى الوشكة غربا

من أجل تأكيد الدفاع عن الأراضي الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأربعاء، عن منطقة عمليات جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ذكر الجيش أن المنطقة الممتدة من وادي جارف إلى منطقة الوشكة غربا تعتبر منطقة عمليات عسكرية.





وأكد الجيش على حماية الليبيين، مطالبًا إياهم بعدم التواجد في هذه المنطقة مع أخذ الحيطة والحذر.





ويأتي هذا الإعلان في ظل دفع قوات حكومة الوفاق بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الهلال النفطي شرق سرت.





وتواصل تركيا امداد الوفاق بالمرتزقة، بغية السيطرة على ثروات الليبيين مواصلة خرق القرارات الدولية.