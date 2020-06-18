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فن

فخور بأنني مصري.. صلاح عبد الله يعلق على عودة المحتجزين في ليبيا.. شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:16 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم

علق الفنان صلاح عبد الله على تحرك الحكومة المصرية وأجهزة الدولة لإجلاء المصريين المختطفين بليبيا.

وغرد صلاح عبد الله عبر تويتر قائلا "‏بعد قليل وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن فخور بأنني مصري#تحيا_مصر".

ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية صباح اليوم، الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان وجه أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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