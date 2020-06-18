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محافظات

حياة كريمة.. إعادة إعمار 510 منازل فى الفيوم

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:35 ص
اعادة اعمار 510 منزل
اعادة اعمار 510 منزل فى الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
انتهى صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان من إعادة إعمار (510) منزل بمحافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا . 

وأكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة. 


من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المنازل التى تم إعادة إعمارها تمت على مرحلتين المرحلة الأولى شملت (240) منزل بقرى الشهابية وبعبش وعزبة عرفه مركز طاميه، وقرى البرنس وفوز ورحمي وعزبة عاشور مركز اطسا، وقرية الحبون مركز سنورس، والمرحلة الثانية شملت (270) منزل بقريتي جويلى وابجيج مركز الفيوم، وقرى الحامولى والنزلة والمشرك قبلى والمشرك بحرى مركز يوسف الصديق، وقرية الحجاره مركز سنورس، والسعدة البحرية مركز اطسا، وقري مراد الجندى مركز طامية بمحافظة الفيوم . 

وأضاف أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف .

مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

يذكر أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن (3) بروتوكولات تعاون تمت من خلالها رفع كفاءة عدد (10360) منزل فى (332) قرية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .
حياة كريمة.. إعادة إعمار 510 منازل فى الفيوم
حياة كريمة.. إعادة إعمار 510 منازل فى الفيوم
حياة كريمة.. إعادة إعمار 510 منازل فى الفيوم
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