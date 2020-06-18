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برلمان

السالمون.. نائب يكشف حقيقة ظهور فيروس جديد في الصين

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:32 ص
فيروس كورونا الصين
فيروس كورونا الصين
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فريدة محمد
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حقيقة ظهور فيروس جديد في بكين، بعد أن انتصرت الصين في القضاء على فيروس كورونا الذي ضربها في ديسمبر ٢٠١٩.

وأوضح أبو العلا في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان نص ساعة طب، أن الفيروس الذي ظهر في بكين ما هو إلا موجة ثانية من فيروس(كوفيد ١٩) وليس فيروس جديد كما أشيع.

وأكد النائب، عدم وجود أي دليل علمي على أن ما ظهر في أحد أسواق بكين فيروس جديد أو أنه أسرع انتشارا أو أكثر خطورة أو أقوى من فيروس كورونا. 

وأشار إلى أن سبب ظهور الموجة الثانية في بكين، لأن هذه المنطقة كانت أقل في عدد الإصابات مقارنة بووهان، لذلك لم تحصل على مناعة القطيع وهو ما تسبب في ظهور موجة ثانية من الفيروس.


وتابع أبو العلا: غياب المناعة عن بكين والتساهل في الإجراءات الاحترازية واستئناف أغلب الأنشطة بدون ضوابط كان سببا في ظهور الموجة الثانية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق وحذرت من هذه الموجة.

وحول ما أثير بأن السبب في عودة الفيروس أو ما أطلق عليه فيروس جديد هو السالمون، أكد أبو العلا، أن ذلك غير صحيح والسالمون برئ منه بناء على ما أعلنته النرويج بعد الفحص الدقيق باعتبارها من أوائل مصادر السالمون.

وجدد أيمن أبو العلا، التأكيد بأن فيروس كورونا تحور إلى الأضعف وفي القريب العاجل سيكون هناك مصل له.

وفي سياق مختلف، دعا أيمن أبو العلا، إلى ضرورة تشديد الإجراءات في التعامل مع الصين بوجه عام وبكين على وجه الخصوص بالتزامن مع الاتجاه لعودة الطيران الخارجي، لتجنب وصول الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب الدول الأوروبية اتخذت إجراءات صارمة في التعامل مع الصين بعد ظهور الموجة الثانية في بكين.
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