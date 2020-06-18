والدة أحد العائدين من ليبيا: الرئيس أراح قلوبنا.. فيديو

توجهت والدة سيد صلاح أحد العائدين من ليبيا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي بذله لعودة المصريين من ليبيا.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقاق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "يا رب ينصر الرئيس على من يعاديه ويكفيه شر الأعداء والمرض وبلاوى الدنيا هو والقيادات المصرية وكل من ساند المصريين في ليبيا".





وتابعت والدة أحد العائدين من ليبيا: " الرئيس أراح قلوبنا بعودة ابني وأبناء المصريين من ليبيا".



