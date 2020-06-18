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والدة أحد العائدين من ليبيا: الرئيس أراح قلوبنا.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:35 م
العائدين المصريين
العائدين المصريين من ليبيا
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محمود محسن
توجهت والدة سيد صلاح أحد العائدين من ليبيا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي بذله لعودة المصريين من ليبيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقاق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "يا رب  ينصر الرئيس على من يعاديه ويكفيه شر الأعداء والمرض وبلاوى الدنيا هو والقيادات المصرية وكل من ساند المصريين في ليبيا".

وتابعت والدة أحد العائدين من ليبيا: "الرئيس أراح قلوبنا بعودة ابني وأبناء المصريين من ليبيا".  

ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على  مدار الأيام الماضية، كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.
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